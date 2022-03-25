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Под Черниговом бойцы ВСУ уничтожили колонну техники врага

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  • 25.03.2022, 21:26
  • 12,452
Под Черниговом бойцы ВСУ уничтожили колонну техники врага

Фотофакт.

В Черниговской области бойцы вооруженных сил Украины уничтожили колонну бронетехники российских оккупантов, сообщило Оперативное командование "Север", опубликовав фотографии с места боя.

На кадрах видно несколько бронеавтомобилей со значительными повреждениями. После обстрела со стороны ВСУ на земле повсюду разбросаны ошметки бронетехники на гусеничной тяге. Их разбросало буквально по всему периметру области обстрела.

"Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", - подчеркнули в Оперативном командовании "Север".

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