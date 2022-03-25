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Spotify полностью уходит из России

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  • 25.03.2022, 21:29
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Spotify полностью уходит из России

Музыкальный стриминговый сервис ранее запретил российским пользователям оплачивать подписку Premium.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил, что уходит из России из-за новых законов, налагающих ограничения на распространение информации внутри страны.

Об этом сообщило шведское издание Expressen.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения взглядов и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей", – говорится в сообщении.

"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", – заявила Spotify.

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