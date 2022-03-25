Байден о Мариуполе: Мы видели такое разве что в фильмах ужасов 22 25.03.2022, 21:37

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Об этом президент США заявил в Жешуве.

Как передает Укринформ, об этом глава Белого дома заявил на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам.

Глава Белого дома напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, в частности 3,8 млн, в том числе миллион детей, выехали из страны.

"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не нужно понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эта боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей", - отметил Байден.

При этом, по его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе.

"Это невозможно представить, мы видели разве что в фильмах ужасов", - подчеркнул Байден.

Президент США заявил, что необходимо увеличивать усилия и координировать помощь с правительством Украины, поскольку в Киеве лучше знают, что нужно стране.

Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит. По словам президента США, ему "не разрешают это сделать".

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