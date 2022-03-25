Украина прекратила железнодорожное сообщение с Беларусью 3 25.03.2022, 21:54

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Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации.

Железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь – прекращено.

Об этом 25 марта в Facebook сообщил глава Ровенской областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Друзья, железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь прекращено. Это значит, что Россия больше не сможет поставлять военную технику и провизию оккупантам через белорусскую железную дорогу", – написал Коваль.

Глава Ровенской ОВА поблагодарил железнодорожников "за помощь в приближении победы Украины".

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