Украина прекратила железнодорожное сообщение с Беларусью

Украина прекратила железнодорожное сообщение с Беларусью3
- 25.03.2022, 21:54
- 10,870
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации.
Железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь – прекращено.
Об этом 25 марта в Facebook сообщил глава Ровенской областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.
"Друзья, железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь прекращено. Это значит, что Россия больше не сможет поставлять военную технику и провизию оккупантам через белорусскую железную дорогу", – написал Коваль.
Глава Ровенской ОВА поблагодарил железнодорожников "за помощь в приближении победы Украины".