В Беларуси выросли цены на семена цветов и трав 25.03.2022, 22:07

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Особенно рванули цены на импортные семена.

Среди прочих особенностей Бреста очень выигрышно выглядят естественные краски города – обилие цветников и клумб. Причем не только коммунальных, но и старых добрых садиков во дворах и на балконах жилых домов. Кое-где они уже сейчас радуют первыми всходами многолетних растений. А как обстоят дела с новыми семенами цветов и трав, скажутся ли на их стоимости нынешние экономические и логистические неурядицы? С этим вопросом к продавцам на колхозном рынке обратился «Вечерний Брест».

«Если вы начинающий садовод, то условные бархатцы для своей первой клумбы можете купить еще по старым ценам. Это, во-первых, самые непривередливые цветы, во-вторых, их прошлогодние семена в цене не выросли и остались в районе полутора рублей за пакетик, – рассказывает один из продавцов. – Вообще, срок годности многих семян достигает трех-четырех лет, поэтому всегда можно поискать на рынке что-то недорогое не из новых поступлений. Для небольшой клумбы с катарантусами хватит двух пакетиков по 1,5 рубля и удобрений на рубль».

Приезжают семена в Брест, как правило, из Минска – со складов предприятия «МинскСортСемОвощ» и от других производителей. Но есть и российское направление, а также европейское. Логика подсказывает, что вот им точно не удастся сохранить привычные ценники. Некоторые продавцы в этом сезоне пока даже не закупали новые семена и распродают первым делом то, что осталось с прошлого года.

А те, кто уже наводил справки о новых поставках, подтверждают: цены растут, причем у некоторых фирм семена прямо сейчас находятся на переоценке. Естественно, в сторону повышения. Именно поэтому продавать их предпринимателям пока не спешат.

«Дорожает все, как и везде. Особенно импортные семена, голландские. Все привязано к курсу евро. Естественно, частники сейчас стремятся продать что-то не слишком ходовое, что осталось от прошлых лет. Поэтому и цены кто-то пока сохраняет старые. Но как только они начнут оформлять новые поставки – все изменится. Деваться некуда – оформление документов, налоги, бензин и логистика дорожают. Это не может не отразиться на стоимости семян на рынке», – резюмирует еще один продавец. Что касается размера подорожания, то он, по словам ипэшников, вполне соизмерим с ростом курса доллара и евро. При этом дефицита на цветочном рынке пока не предвидится, как минимум благодаря сохранившимся запасам.

Заметим, что возле красочных пакетиков с семенами цветов на протяжении дня довольно людно. Отвлечь продавца для разговора не так просто из-за потока покупателей. Судя по разговорам последних, личный сад и огород в этом году особенно уместны еще и как терапия для души, уставшей от потока тревожных новостей.

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