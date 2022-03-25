Задержанный российский пилот Су-34, который бомбил Чернигов, рассказал, что после катапультирования убил гражданского 25.03.2022, 23:24

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Александр Красноярцев после катапультирования пытался убежать, но его поймали.

Задержанный российский пилот Су-34 Александр Красноярцев рассказал в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину, что после катапультирования из подбитого ВСУ самолета и приземления убил гражданского в Чернигове, передает gordonua.com.

Интервью с Красноярцевым опубликовано на YouTube-канале Золкина 24 марта.

Су-34 был сбит 5 марта силами противовоздушной обороны Украины в окрестностях Чернигова. По словам председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса, российский самолет обстреливал жилые дома на Масанах.

Красноярцев отметил, что систему катапультирования запустил его штурман Константин Криволапа, он погиб при приземлении.

Сам Красноярцев сообщил, что приземлился на крышу дома. Он услышал голоса людей за забором, которые кричали: "Русский, выходи". Пилот решил бежать и спрятаться в соседнем дворе в сарае, но его преследовали.

"За мной побежал мужчина, пытался меня догнать. Не знаю, с вилами или еще чем-то. Я применил оружие [пистолет Макарова]… Те действия, которые к автоматизму, что нужно отстреливаться, бежать, прятаться. Такое состояние. Потом корил себя неоднократно: применил оружие… [выстрелил] несколько раз", – сказал Красноярцев.

Российский пилот пытался убежать, но его поймали, сообщал пресс-центр оперативного командования "Север".

"Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли", – говорится в сообщении.

Красноярцев также засветился в Сирии с правителем Башаром Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом Башаром Асадом".

"Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях, как жилые дома и кварталы: "Есть просто цели с координатами", – отметили в СБУ.

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