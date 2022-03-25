Зеленский об исчезновении Шойгу: Может он лично посетил Чернобаевку?11
- 25.03.2022, 23:28
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Министр обороны РФ в течение более чем двух недель не появляется в публичном пространстве.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в течение более чем двух недель уже не появляется в публичном пространстве. Президент Украины Владимир Зеленский в шутку предположил, что министр мог посетить Чернобаевку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.
"Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - отметил президент.