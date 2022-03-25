закрыть
26 марта 2022, суббота, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский об исчезновении Шойгу: Может он лично посетил Чернобаевку?

11
  • 25.03.2022, 23:28
  • 19,396
Зеленский об исчезновении Шойгу: Может он лично посетил Чернобаевку?

Министр обороны РФ в течение более чем двух недель не появляется в публичном пространстве.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в течение более чем двух недель уже не появляется в публичном пространстве. Президент Украины Владимир Зеленский в шутку предположил, что министр мог посетить Чернобаевку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - отметил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина