Зеленский об исчезновении Шойгу: Может он лично посетил Чернобаевку? 11 25.03.2022, 23:28

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Министр обороны РФ в течение более чем двух недель не появляется в публичном пространстве.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в течение более чем двух недель уже не появляется в публичном пространстве. Президент Украины Владимир Зеленский в шутку предположил, что министр мог посетить Чернобаевку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - отметил президент.

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