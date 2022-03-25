В Германии белорус поставил три автомобиля на кирпичи: его нашли по ДНК 2 25.03.2022, 23:56

17,102

Он воровал колеса.

В немецкой земле Бавария в ходе расследования дела о краже колес ДНК-след привел к установлению подозреваемого — 36-летнего белоруса, сообщает местная полиция. Пропажу комплектов колес с трех авто, стоявших на территории автосалона, зафиксировали в Лехенгютингене (Бавария).

Кража произошла еще в январе 2022 года. По данным полиции, неизвестные поставили три автомобиля на кирпичи и сняли все 12 колес общей стоимостью около 18 тысяч евро. А затем, предположительно, скрылись на фургоне.

В ходе расследования добыли образец ДНК, его анализ и вывел на белоруса. Его местонахождение сейчас неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».