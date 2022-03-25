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В Германии белорус поставил три автомобиля на кирпичи: его нашли по ДНК

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  • 25.03.2022, 23:56
  • 17,102
В Германии белорус поставил три автомобиля на кирпичи: его нашли по ДНК

Он воровал колеса.

В немецкой земле Бавария в ходе расследования дела о краже колес ДНК-след привел к установлению подозреваемого — 36-летнего белоруса, сообщает местная полиция. Пропажу комплектов колес с трех авто, стоявших на территории автосалона, зафиксировали в Лехенгютингене (Бавария).

Кража произошла еще в январе 2022 года. По данным полиции, неизвестные поставили три автомобиля на кирпичи и сняли все 12 колес общей стоимостью около 18 тысяч евро. А затем, предположительно, скрылись на фургоне.

В ходе расследования добыли образец ДНК, его анализ и вывел на белоруса. Его местонахождение сейчас неизвестно.

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