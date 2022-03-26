Maxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске 3 26.03.2022, 0:03

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Фотофакт.

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки уничтоженного в порту оккупированного Бердянска российского большого десантного корабля "Саратов".

"Спутниковый снимок украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор".

Огонь и дым видны поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива".

24 марта в захваченном РФ порту Бердянск был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4 — Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022

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