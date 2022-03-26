Байден анонсировал новые санкции против РФ

Байден анонсировал новые санкции против РФ3
- 26.03.2022, 0:07
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Американский лидер заявил, что против РФ уже действуют самые тяжелые в мировой истории ограничения.
Президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Польши Анджеем Дудой и заявил о новых санкциях против России. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Лидеры двух стран встретились с представителями организаций, которые отправляют гумпомощь Украине и помогают беженцам.
Байден в ходе разговора подчеркнул, что против РФ уже действуют самые тяжелые в мировой истории "карающие санкции", и анонсировал новые.
Кроме того, стороны затронули вопросы защиты восточного фланга НАТО и предоставление помощи украинским беженцам.
Отмечается, что главы государств встретились в Жешуве - 100 километров от границы с Украиной.