Как белорусы праздновали День Воли в Литве, Польше и Грузии 26.03.2022, 0:55

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Белорусы празднуют 104-ю годовщину создания Белорусской Народной Республики.

В 2022 году белорусы празднуют 104-ю годовщину создания Белорусской Народной Республики – День Воли. В этом году праздник почти никак не отмечали в самой Беларуси, а на улицы вышли только силовики. Однако белорусы в свободных странах смогли это сделать и вышли на улицы городов с бело-красно-белыми флагами по всему миру, пишет «Белсат».

Фото: Белсат

ПОЛЬША

По случаю Дня Воли мэрия Варшавы решила поднять над ратушей бело-красно-белый флаг.

Фото: Белсат

Белорусы вышли на акцию в Белостоке и развернули большой бчб-флаг.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

ЛИТВА

Празднование Дня Воли в Вильнюсе началось с посещения кладбища Росы, где возложили цветы на могилы Ивана и Антона Луцевичей, братьев, одних из основателей БНР в 1918 году.

Также участники посетили часовню, где похоронен Кастусь Калиновский и другие повстанцы 1863г., возложили цветы и спели гимн «Пагоня». Оттуда автопробегом двинулись к площади возле Ратуши, где развернули огромные флаги: белорусский, украинский и литовский.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

ГРУЗИЯ

Белорусы Батуми также отпраздновали День Воли. Они вышли с плакатами за свободную Беларуси и в поддержку Украины.

В Тбилиси также вышли праздновать День Воли. На снимке Маляваныч держит плакат с фото белорусских политзаключенных. Актер Александр Жданович принял участие в праздновании Дня Воли.

А так белорусские партизаны праздновали День Воли в самой Беларуси.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

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