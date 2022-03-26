Сильное видео: Добровольцы батальона имени Калиновского приняли присягу 17 26.03.2022, 0:27

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Наши земляки вошли в состав ВСУ.

Сформированный в марте батальон Кастуся Калиновского, в который вошли белорусские добровольцы, воюющие в Украине против России, 25 марта, в День Воли, объявил о вхождении в состав Вооруженных сил Украины.

«У гэты важны дзень для беларускай гісторыі добраахвотнікі з батальёна Кастуся Каліноўскага прынялі прысягу. З сёньняшняга дня наш батальён уваходзіць у склад Узброеных сілаў Украіны», — сообщили в телеграм-канале формирования.

Там также опубликовали видео с принятия присяги, на котором можно увидеть около сотни бойцов разного возраста. Текст самой присяги был на белорусском языке, с многочисленными отсылками к истории страны, и заканчивался словами «Жыве Беларусь».

Белорусские добровольцы воевали на стороне Украины с 2014 года в разных подразделениях. После нынешнего вторжения России они объединились в одно формирование, о чем было объявлено 9 марта.

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