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CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину

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  • 26.03.2022, 0:35
  • 16,966
CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину

Российские войска были размещены в Грузии после того, как РФ вторглась в страну в 2008 году.

Россия перемещает в Украину свои войска, дислоцированные в Грузии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в обороне США.

«Теперь у нас есть свидетельства того, что они перебрасывают силы из Грузии в Украину», — говорится в материале.

Пентагон не может уточнить, когда и сколько войск переместила Москва. Чиновник также добавил, что США не отслеживают с воздуха перемещение этих войск.

Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.

8 марта экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против России.

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