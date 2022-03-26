CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину

CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину11
- 26.03.2022, 0:35
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Российские войска были размещены в Грузии после того, как РФ вторглась в страну в 2008 году.
Россия перемещает в Украину свои войска, дислоцированные в Грузии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в обороне США.
«Теперь у нас есть свидетельства того, что они перебрасывают силы из Грузии в Украину», — говорится в материале.
Пентагон не может уточнить, когда и сколько войск переместила Москва. Чиновник также добавил, что США не отслеживают с воздуха перемещение этих войск.
Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.
8 марта экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против России.