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В РФ сняли с должности командующего первой танковой армии

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  • 26.03.2022, 0:41
  • 26,310
В РФ сняли с должности командующего первой танковой армии

Все из-за огромных потерь и не достигнутых целей.

В Российской Федерации сняли с должности командующего первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Кисиля Сергея Александровича. Все из-за огромных потерь и не достигнутых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

По словам журналиста, генерал-лейтенант был снят с должности из-за неспособности достичь поставленные цели во время войны на территории Украины. В том же числе из-за привлечения к боевым действиям срочников и потерь среди личного состава.

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