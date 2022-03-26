ВСУ взяли в плен снайпера Багиру, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году 26.03.2022, 0:45

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На ее руках кровь по меньшей мере четырех десятков человек.

ВСУ захватили в плен известного снайпера из ОРДЛО Багиру. По словам одного из волонтеров, на ее руках кровь по меньшей мере четырех десятков человек, среди которых есть мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице информагентства Министерства обороны АрмияInform.

Багира – она же Ирина Старикова – расстреливала украинских пленных в 2014 году. По словам одного из волонтеров, на ее руках - кровь не менее четырех десятков человек, среди которых есть мирные жители.

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