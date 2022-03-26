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Reuters: Россия изменила планы в войне

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  • 26.03.2022, 8:03
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Reuters: Россия изменила планы в войне

Издание ссылается на высокопоставленного представителя Пентагона.

США считают, что Россия бросит усилия на захват востока Украины, а не штурма Киева из-за неудачи с наступательной операцией.

Об этом пишет Reuters, цитируя высокопоставленного представителя Пентагона.

Российские силы попытаются отрезать Донбасс и украинских военных, защищающих регион, чтобы иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом Зеленского.

В пятницу РФ заявила, что первая фаза "спецоперации" якобы почти завершена, и она будет сосредоточена на полном "освобождении" Донбасса.

"Они придают этому первостепенное внимание, и мы согласны с тем, что наша информация с этим совпадает", - сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.

США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее в районе Донбасса.

"Они безусловно это сделали своим приоритетом", - добавил представитель министерства.

Российские войска застряли возле Киева и занимают оборонительные позиции. В то же время украинская армия постепенно продвигается вперед в сторону Чернигова.

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