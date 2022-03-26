В Полтавской области селяне отобрали у оккупантов 11 танков 5 26.03.2022, 8:11

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Это только то количество, которое известно Нацполиции Украины.

Правоохранители в Полтавской области изъяли у местных жителей 11 танков, захваченных у российских оккупантов.

После начала войны РФ против Украины техника оказалась в руках местного населения, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Кроме танков, полицейские также изъяли у местного населения бронеавтомобили и оружие, захваченное у оккупантов РФ.

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины располагают большим числом танков, чем до начала российского военного вторжения.

У украинской армии сейчас на 43 танка больше, чем в начале войны.

Как подсчитали аналитики, с начала вторжения россиян в Украину армия российских оккупантов лишилась 530 танков, тогда как ВСУ потеряли 74 единицы.

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