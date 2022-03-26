Бойцы Anonymous - Путину: Мы в твоем дворце

Бойцы Anonymous - Путину: Мы в твоем дворце7
- 26.03.2022, 8:24
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Хакеры выложили данные Центрального банка России и записали обращение к главе Кремля.
Хакерская группировка Anonymous сообщила вчера, что ими был взломан Центральный банк России.
"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут выложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения".
Сегодня они выложили в Сеть эти данные. Их объем – 28 Гб, передает liga.net.
Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину:
🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022
"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."
The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia
🔻 pic.twitter.com/BJJBMpZESZ
"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, что на самом деле представляет из себя экономика РФ.
Мы — в твоем дворце, мы — там где ты ешь, мы — за твоим столом, мы — там, где ты спишь.
Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, которые ты подписывал с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и программы, которые ты используешь.
Мы — за невинных людей. Мы не допустим войну, эксплуатацию и несправедливость.
Мы — Anonymous. Нас — легион".
Ранее хакерская группировка Anonymous слило базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle, которая отказалась уходить с рынка России.
Также группировка взломала сайт Минобороны России и опубликовала базу данных его сотрудников.