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Бойцы Anonymous - Путину: Мы в твоем дворце

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  • 26.03.2022, 8:24
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Бойцы Anonymous - Путину: Мы в твоем дворце

Хакеры выложили данные Центрального банка России и записали обращение к главе Кремля.

Хакерская группировка Anonymous сообщила вчера, что ими был взломан Центральный банк России.

"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут выложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения".

Сегодня они выложили в Сеть эти данные. Их объем – 28 Гб, передает liga.net.

Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину:

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, что на самом деле представляет из себя экономика РФ.

Мы — в твоем дворце, мы — там где ты ешь, мы — за твоим столом, мы — там, где ты спишь.

Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, которые ты подписывал с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и программы, которые ты используешь.

Мы — за невинных людей. Мы не допустим войну, эксплуатацию и несправедливость.

Мы — Anonymous. Нас — легион".

Ранее хакерская группировка Anonymous слило базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle, которая отказалась уходить с рынка России.

Также группировка взломала сайт Минобороны России и опубликовала базу данных его сотрудников.

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