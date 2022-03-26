«Приземлили» три самолета и ракеты: ВСУ нанесли мощный воздушный удар по рашистам 1 26.03.2022, 8:28

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Бомбы были сброшены также по колоннам техники, скоплению войск и логистике оккупантов.

Вооруженные силы Украины за сутки 25 марта, уничтожили три вражеских самолета, три беспилотника, один вертолет на стоянке и по меньшей мере пять крылатых ракет.

Также ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике россиян, говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Подчеркивается, что 25 марта враг нанес ракетный удар по нескольким направлениям. Только по территории Командования Воздушных Сил ВСУ было выпущено шесть крылатых ракет.

Часть из них сбила ПВО, но часть поразила цели. Есть разрушения. Пожар быстро локализованы, завалы разбирают спасатели. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших.

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