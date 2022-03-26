«Русская армия – словно из Средневековья» 6 26.03.2022, 8:46

12,486

Оккупанты используют старые методы ведения войны.

Российское командование много раз делало просчеты, а украинцы их используют. Об этом в интервью The Nation заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Украинская армия показала, что русская армия как вторая армия в мире – это большой миф, а это просто средневековое скопление живой силы, старые методы ведения войны», – сказал Буданов.

Военный надеется, что в конце войны Украина наконец сможет развернуть полностью функциональную систему противовоздушной обороны. Страна будет искать международных гарантий, которые обеспечат ее мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».