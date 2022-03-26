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«Русская армия – словно из Средневековья»

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  • 26.03.2022, 8:46
  • 12,486
«Русская армия – словно из Средневековья»

Оккупанты используют старые методы ведения войны.

Российское командование много раз делало просчеты, а украинцы их используют. Об этом в интервью The Nation заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Украинская армия показала, что русская армия как вторая армия в мире – это большой миф, а это просто средневековое скопление живой силы, старые методы ведения войны», – сказал Буданов.

Военный надеется, что в конце войны Украина наконец сможет развернуть полностью функциональную систему противовоздушной обороны. Страна будет искать международных гарантий, которые обеспечат ее мир.

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