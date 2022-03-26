Беженка из Украины выиграла Иерусалимский марафон 26.03.2022, 9:13

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Жительница Николаева показала лучший результат среди женщин.

Жительница Николаева Валентина Верецкая, которая вынуждена была покинуть свой город из-за российской агрессии, выиграла Иерусалимский марафон 2022. Она показала лучший результат среди женщин.

Об этом сообщает The New York Times.

Верецкая пробежала марафон за 2 часа 45 минут 54 секунды. Стоит отметить, что 31-летнюю украинку опередили только двое мужчин.

Верецкая - профессиональный бегун и физиотерапевт. Когда Россия вторглась в Украину, она даже не успела упаковать одежду. Вместе с 11-летней дочерью они уехали из своего родного города Николаева, который с тех пор подвергается бомбардировкам со стороны РФ.

По ее словам, прежде чем пересечь границу Польши они ждали в очереди 15 часов при низкой температуре и ограниченном доступе к еде. Муж спортсменки Павел Верецкий тоже профессиональный бегун. Он остался в Украине и участвует в войне. Ее родители, братья и сестры тоже все еще там.

Несмотря на сложное время Валентине очень хотелось вернуться к любимому виду спорта, поэтому она связалась с официальными лицами Иерусалимского марафона и смогла получить место на мероприятии менее чем за две недели до начала.

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