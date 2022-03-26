Сегодня пройдет марш солидарности белорусов Польши с украинцами 26.03.2022, 9:17

1,574

Демонстранты соберутся в 14:00 на площади Конституции в Варшаве.

25 марта белорусы по всему миру отмечают День Воли — годовщину провозглашения в 1918 г. независимости Белорусской Народной Республики, созданной после распада Российской империи вслед за Украинской Народной Республикой.

В связи с этим белорусский национальный бело-красно-белый флаг вывешен у мэрии Варшавы, сообщает «Польское радио».

26 марта, по улицам Варшавы пройдет марш по случаю Дня Воли, тематикой которого станет протест против войны в Украине — под лозунгом «Белорусы солидарны с Украиной».

Демонстранты соберутся в 14:00 на площади Конституции, 6, откуда пройдут маршем к посольству Украины и посольству России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».