закрыть
26 марта 2022, суббота, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Они тупые»: Ким рассказал о «хитроумных» планах оккупантов

4
  • 26.03.2022, 9:20
  • 12,948
«Они тупые»: Ким рассказал о «хитроумных» планах оккупантов
Виталий Ким

Российские захватчики могут готовить провокацию на Николаевщине.

Войска РФ могут готовить провокацию на Николаевщине. В тамошней ОВА предупредили о вероятных намерениях врага.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале Виталий Ким. Он четко объяснил, почему планы оккупантов – обречены на провал.

По словам главы Николаевской ОВА, россияне делают вид, что отошли от города Снигиревка, что на расстоянии 70 километров от областного центра. Впрочем, на самом деле оккупанты спрятались.

Ким объяснил, что есть 2 объяснения, почему россияне так делают. Первый вариант – они тупые, и тут просто нечего добавить. Второй – они хотят атаковать Снегиревку и сказать, что это – украинские военные. "Мы никогда по своим не бьем", – подчеркнул чиновник, хотя это и так очевидно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина