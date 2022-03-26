СМИ: В Польшу, где находится Байден, прибыл олигарх Абрамович 11 26.03.2022, 9:46

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Близкий к Путину олигарх мог приехать по португальскому паспорту.

В Польшу 24 марта якобы прибыл российский олигарх Роман Абрамович. В то же время в стране находится и президент США Джо Байден.

Об этом сообщили сразу несколько польских СМИ, однако официального подтверждения информации пока не было. Следует заметить, что накануне стало известно, что Абрамович, по всей видимости, станет одним из участников переговорного процесса Украины и России, пишет Business insider.

По данным журналистов, олигарх прибыл в Польшу по португальскому паспорту. Однако откуда полученные данные – пока неизвестно. Следует отметить, что большинство ресурсов ссылаются на публикацию в твиттере, которую на ночь 26 марта уже удалили.

Журналист Якуб Стаховяк предположил, что в скором времени "может состояться неформальная встреча" Абрамовича с президентом США. Мол, это предположение может быть правдой, потому что россиянин якобы попал в Польшу с территории Украины, где якобы общался с президентом Владимиром Зеленским.

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