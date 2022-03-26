Жгут танки и наносят удары по оккупантам: ВСУ ведут бои за Мариуполь 1 26.03.2022, 15:34

13,964

Что сейчас происходит в городе?

Ситуация в Мариуполе в настоящий момент остается очень тяжелой, но контролируемой. Рано или поздно должна произойти деблокада города, идет работа по этому вопросу. Вражеские танки сжигаются, наносятся удары по оккупационным войскам, которые несут потери, их наступательные темпы снижаются. Несмотря на то, что у захватчиков РФ больше ресурсов, украинские бойцы стараются проводить успешные операции и контратаковать.

Об этом заявил Герой Украины, командир полка Азов Денис Прокопенко.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону руководитель полка, который сейчас держит оборону Мариуполя, рассказал о том, что ситуация в городе очень тяжелая. Но работа по деблокаде уже идет, и рано или поздно сценарий будет реализован.

"На данный момент в Мариуполе ситуация крайне тяжелая, но контролируемая… Мы будем его держать до последнего. Мы верим и знаем, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн. Пусть это останется под грифом "секретно". Над этим работает и высшее военно-политическое руководство. Однозначно будет успех у этой операции, и мы выстоим", - отметил военный.

По его словам, бойцы Азова жгут танки российских оккупантов и наносят сокрушающие удары по их войскам. Захватчики теряют силы, их наступательные темпы снижаются.

"Противник пытается постоянно вводить в бой новые резервы, но постоянно получает по зубам от наших подразделений, массово сдается в плен, не желает идти вперед. Они холодные, голодные, голые, босые и не имеют абсолютно никакого желания воевать", - сказал Прокопенко.

Кроме того, несмотря на то, что у противника больше ресурсов, бойцы не сидят в глухой обороне – они стараются проводить успешные операции и контратаки, пытаясь навязать свою инициативу с целью ухудшения положения врага.

"Несмотря на то, что уже вторую неделю ведутся городские бои, мы стараемся контролировать ситуацию в полном объеме и держим все на контроле. И с каждым днем отправляем в ад все больше и больше оккупантов, которые пытаются захватить дом, улицу. Выбиваем их обратно. И Мариуполь будет украинским", - подчеркнул Денис Прокопенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».