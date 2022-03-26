Дмитрий Ярош: Для меня сейчас Зеленский – брат по оружию 18 26.03.2022, 15:41

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Дмитрий Ярош

И этим все сказано.

Советник главнокомандующего ВСУ, экс-руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал высокую оценку руководству Украину по итогам первого месяца войны:

— Честно вам скажу, друзья и подруги: я был убежден, что широкомасштабное наступление путинской РФ против нашего государства произойдет рано или поздно…

В моих ошибочных теориях власти Украины должны были убежать, не приняв бой… И после 24 февраля – день-два – сильно беспокоился из-за возможного разрушения системы государственной власти и управления. (За Вооруженные силы Украины совершенно не волновался, потому что доверял и доверяю главкому Валерию Залужному и его команде).

И я искренне радуюсь, что мои волнения не сбылись!

Мы все вместе – украинский народ, ВСУ и ребята из власти – выдержали первую волну нападения наших извечных врагов и дали им отпор, от которого весь мир заклял. Никто не думал, что у украинцев такая сила!

Да. Будут еще большие орды московских орков (они перегруппировываются, подтягивают резервы, концентрируют силы), но теперь я убежден, что мы их отразим… Потому что Вооруженные силы Украины, народ и власть едины.

Враг рассчитывал на нашу разобщенность. Но мы, украинцы, нарушили все прогнозы могильных кремлевских старцев.

Мы – это те, кто сегодня защищает Украину, а это сотни тысяч, миллионы украинцев, кто на разных фронтах воюет за самостоятельную и соборную Украину!

Воюем на военном, политическом, дипломатическом, на экономическом и других фронтах.

И мы, украинцы, действительно доверяем верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому (надеюсь, что не буду плеваться от этой своей фразы через неделю, месяц, год)…

Сейчас для меня Владимир Зеленский – президент и мой брат по оружию. И этим все сказано.

У всех нас, украинцев, одна война – национально-освободительная, священная и отечественная!

Победа будет за нами! Слава Украине!

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