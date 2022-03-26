Лукашенко попал как «кур в ощип» 35 26.03.2022, 15:56

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Самозванец поставил не на ту карту.

Самое печальное для Лукашенко состоит в том, что авантюра Путина явно проваливается. Его хваленая армия завязла на чужой земле, нарвалась на героическое и к тому же очень умелое сопротивление, несет огромные потери. Западный мир ввел против Москвы небывалые санкции, не забыв и Беларусь как соучастницу агрессии, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

Лукашенко в начале февраля заявил, что война с Украиной если и начнется, то продлится три-четыре дня. Вероятно, он до последнего не верил в широкомасштабное вторжение или рассчитывал на блицкриг, с которого снимет сливки как союзник Кремля.

Реальность же оказалась иной. Сегодня уже очевидно, что никаких дивидендов от соучастия в войне Минск не получит, а вот огрести, мягко говоря, неприятностей может по самое не хочу. И уже огребает: резко девальвировался белорусский рубль, возникли большие проблемы у банков (некоторые, как и российские, отключены от SWIFT), начали останавливаться производства, по которым ударили санкции. Народ стал разметать с магазинных полок товары первой необходимости. Антивоенные настроения господствуют даже среди изрядной части твердого электората Лукашенко.

А если еще и послать белорусских солдат в украинскую мясорубку (на чем, как считает ряд обозревателей, настаивает или может настоять Путин), общество того и гляди закипит. Да и солдаты могут начать сдаваться, чтобы не стрелять в украинцев. Поэтому Лукашенко всячески выкручивается, твердит, что его армии надо прикрывать западную границу, иначе коварные натовцы ударят в спину российским братьям по оружию.

Надолго ли хватит этой отмазки, остается только гадать. В любом случае уже очевидно, что белорусский правитель поставил не на ту карту. Два анахроничных режима бросили вызов развитому миру, и если не случится третьей мировой, это противостояние они в историческом плане наверняка проиграют.

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