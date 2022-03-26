СМИ: Российский олигарх Прохоров прилетел в Израиль, чтобы получить гражданство 26.03.2022, 16:09

15,808

Михаил Прохоров

Фото: olligator.ru

Его состояние в прошлом году оценивали в 11,4 миллиарда.

Российский олигарх Михаил Прохоров 24 марта прибыл в Израиль из Швейцарии. Об этом сообщают местные СМИ, цитируя источник в израильском управлении гражданской авиации.

"Олигарх в аэропорту выразил намерение совершить репатриацию, поскольку его бабушка с материнской стороны является еврейкой", - цитирует СМИ слова своего инсайдера.

В пресс-службе инвестиционного фонда Прохорова подтвердили, что олигарх прибыл в Израиль, сообщают росСМИ. Однако причиной там называют не вероятное получение гражданства, а потребность посетить в Израиле одно из медицинских учреждений.

В прошлом году издание Forbes оценивало состояние Прохорова в 11,4 млрд долларов. Олигарх, таким образом, занял 14 место в списке богатейших предпринимателей РФ.

Тем временем издание Wall Street Journal пишет, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с просьбой, чтобы не вводить санкции против другого российского олигарха Романа Абрамовича. По данным СМИ, он может быть полезным посредником в процессе мирных переговоров с Россией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».