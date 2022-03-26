Как потеря украинского рынка отразится на белорусском экспорте? 6 26.03.2022, 16:40

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Это стало серьезным шоком для экономики Беларуси.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси и Украины составил почти 7 млрд долларов, из них экспорт — 5,41 млрд. Возможное прекращение торговли с Украиной станет серьезным ударом для белорусской экономики, пишет belmarket.by.

Экспортный разворот

В последнее время вопрос переориентации белорусского экспорта стал одним из ключевых. Но если раньше речь в основном шла о странах Запада, то теперь список пополнила и наша южная соседка — Украина.

В начале марта премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что нужно максимально переориентировать белорусский экспорт с украинского рынка. По расчетам Министерства экономики, принять высвободившиеся объемы продукции могут Россия и Китай на сумму 1,9 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно.

Вопрос стабилизации внешней торговли Беларуси также был рассмотрен 23 марта на заседании Президиума Совета министров. «Главная цель — это переориентация экспорта, выпадающего с рынков стран Запада (по санкционным причинам) и Украины (в силу известных обстоятельств), на рынки дружественных стран, в первую очередь России и Китая как наиболее емких», — отметил Головченко.

При этом премьер подчеркнул, что другие страны, которые являются традиционными потребителями белорусской продукции, также не надо сбрасывать со счетов.

О переориентации экспорта говорят не только на уровне правительства, но и на уровне отдельных отраслей и предприятий. Так, «Гомельский химический завод» сокращает поставки продукции в Украину и планирует переориентировать часть свих экспортных потоков с южного направления на восточное.

В марте заместитель директора предприятия по экономике и финансам Максим Манько отмечал, что за последние три месяца доля украинских покупателей в валютных поступлениях составляла примерно 79%.

«В связи с ситуацией в Украине многие мировые компании столкнулись с проблемами экспорта своих товаров в эту страну, мы в их числе. Поэтому экстренно ведется параллельная работа по двум направлениям. Первое — сертификация ряда нашей продукции в России, и второе — выстраивание логистических цепочек на восточный рынок», — сказал Манько.

Таким образом, на сегодняшний день все цели и задачи белорусской внешней торговли в отношении Украины сводятся к двум ключевым установкам. Во-первых, максимально переориентировать белорусский экспорт с украинского рынка. Во-вторых, в кратчайшие сроки найти этому рынку замену. Однако на практике все не так просто.

Выгодная торговля

Украина на протяжении ряда лет была основным торговым партнером Беларуси, а экспорт в эту страну демонстрировал устойчивую положительную динамику. Исключением стал лишь «пандемийный» 2020 год, когда белорусский экспорт в Украину просел.

В 2015 году экспорт товаров в Украину составил 2 514 901,3 тыс. долл., в 2018 году — 4 062 193,5 тыс. долл., в 2020 году — 3 149 736,9 тыс. долл.

Динамика экспорта товаров в Украину, тыс. долл. (источник данных — Белстат)

В прошлом году экспорт продукции в Украину принес нашей стране валютную выручку в размере 5 413 785,3 тыс. долл. На долю Украины в 2021 году приходилось 13,6% товарного экспорта Беларуси. Украина стала вторым (после России) внешнеторговым партнером Беларуси.

При этом сальдо внешней торговли товарами в прошлом году оказалось положительным (3 915 082,5 тыс. долл.). Следовательно, экспорт превысил импорт, а значит, Беларусь больше продавала товаров в Украину, чем покупала.

Распределение экспорта товаров по странам – основным торговым партнерам в 2021 году, в процентах (источник данных – Белстат)

В текущем году (по данным за январь) товарооборот между Беларусью и Украиной составил 678 024,3 тыс. долл., из них экспорт — 561 199,5 тыс. долл., импорт — 116 824,8 тыс. долл. Сальдо внешней торговли товарами оказалось положительным и составило 444 374,7 тыс. долл.

К сожалению, по итогам одного месяца невозможно проследить динамику торговых отношений Беларуси и Украины, поэтому первые выводы можно будет делать, исходя из новых данных статистики.

Чем торговали?

Из-за того, что Белстат в 2021 году закрыл часть информации по стратегическим отраслям и товарам, сложно получить полную картину по экспорту белорусских товаров в Украину.

Однако данные украинской статслужбы и отчеты консалтинговых компаний частично восполняют пробелы белорусской статистики.

Нефтепродукты

Одной из главных товарных позиций в торгово-экономических отношениях Киева и Минска являются нефтепродукты. В 2015 году Беларусь заработала на экспорте нефтепродуктов в Украину 1 702 746,0 тыс. долл., в 2018 году — 2 091 477,2 тыс. долл., в 2019 году — 2 008 522,2 тыс. долл.

Экспорт нефтепродуктов в Украину, тыс. долл. (источник данных — Белстат)

По информации Государственной службы статистики Украины (ГСС), в 2021 году импорт из Беларуси по товарной позиции «минеральное топливо; нефть и продукты ее перегонки» составил 2 860 574,9 тыс. долл. На долю нефтепродуктов приходилось 59,3% белорусского товарного экспорта в Украину.

По данным консалтинговой группы «А-95», белорусские НПЗ в 2021 году нарастили отгрузку бензинов в Украину на 17% (на 146,5 тыс. тонн) — до 1 млн тонн. Наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались во второй половине года: в августе Украина импортировала 129 тыс. тонн топлива, в сентябре — 118 тыс. тонн, в октябре и декабре — по 123 тыс. тонн. В остальные месяцы объем поставок из Беларуси колебался в пределах 70–100 тыс. тонн.

В январе текущего года за минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки Украина заплатила Беларуси 336 535,9 тыс. долл.

Удобрения

Еще одна доходная статья белорусского экспорта в Украину — это удобрения. В 2020 году валютная выручка от экспорта смешанных минеральных удобрений составила 192 321,3 тыс. долл., калийных — 55 113,3 тыс. долл., азотных — 43 685,0 тыс. долл.

Экспорт удобрений в Украину, тыс. долл. (источник данных — Белстат)

Статистика Белстата по удобрениям за 2021 год закрыта, но данные ГСС Украины свидетельствуют, что в прошлом году страна заплатила Беларуси 570 602,5 тыс. долл. за поставку удобрений. На долю удобрений приходилось 11,8% белорусского товарного экспорта в Украину.

В январе 2022 года Украина импортировала белорусских удобрений на сумму 84 815,2 тыс. долл.

От транспорта до металлов

Кроме нефтепродуктов и удобрений, в 2021 году Беларусь поставляла в Украину и ряд других товаров, зарабатывая на этом валюту. Наиболее прибыльными, согласно ГСС Украины, были экспортные поставки следующих товаров:

средства наземного транспорта (кроме железнодорожного) — 221 256,1 тыс. долл.;

пластмассы, полимерные материалы — 167 589,7 тыс. долл.;

древесина и изделия из нее — 135 173,5 тыс. долл.;

разная химическая продукция — 96 518,7 тыс. долл.;

реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части — 85 489,5 тыс. долл.;

стекло и изделия из стекла — 54 837,3 тыс. долл.;

изделия из черных металлов — 53 324,6 тыс. долл.

В январе 2022 года данная продукция (наряду с удобрениями и нефтепродуктами) осталась в числе главных товаров белорусского экспорта в Украину.

Что в итоге?

Ряд экспертов, среди которых старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук, считает, что в ближайшей перспективе стоит ожидать сокращения экспорта белорусских товаров в Украину.

Расширению экспортного потенциала уже препятствуют транспортные и логистические барьеры, которые стали прямым следствием сложившейся ситуации в Украине.

В свете последних событий для Украины торговые отношения с Беларусью, как и сотрудничество в других сферах, становятся нежелательными и токсичными. Вполне вероятно, что Украина вернется к полномасштабной торговле с Беларусью очень не скоро.

Как только в Украине наступит мир, начнется радикальный пересмотр украинско-белорусских отношений, в том числе и торговых. Сможет ли Украина отказаться от белорусских нефтепродуктов? В условиях масштабной поддержки, которую сейчас получает страна со всего мира, — вполне. Одним из вариантов может стать переориентация на польские нефтепродукты. А вот куда отправится белорусское топливо — большой вопрос.

Переориентация экспорта в Россию — это хороший план, но одно дело расписать его на бумаге и совсем другое — реализовать на практике. Ошибочно полагать, что из-за санкций для Беларуси открывается огромный российский рынок, который с радостью примет все белорусские товары.

Можно рассчитывать на значительное расширение экспорта продовольствия и сельхозпродукции в РФ, но никак ни топлива и удобрений — там есть отечественные производители. По состоянию на конец 2020 года, на территории России функционировали 74 НПЗ и ГПЗ. Также в России работают «ЕвроХим», «ФосАгро», «Уралкалий», которые занимаются производством удобрений.

С Китаем тоже не все так просто. Главная проблема — это логистика и дополнительные затраты на доставку продукции. Беларусь до сих пор не может подписать с КНР калийный контракт (по крайней мере, официальной информации о контракте нет), а теперь еще придется думать и о том, как продать китайцам другие отечественные товары.

Тем не менее, варианты для маневра есть. Какую-то часть экспорта можно будет переориентировать в страны ЕАЭС. Например, в Казахстан, торговля с которым в начале текущего года показала положительную динамику. Есть также рынки Латинской Америки, Африки и Азии.

Правда, следует учитывать, что конкуренция в мире постоянно растет и за эти рынки нужно будет побороться. И вот здесь Беларусь может применить уже зарекомендовавшую себя тактику — демпинг. Потерь, конечно, не избежать, но лучше потерять часть валютной выручки, чем полностью ее лишиться.

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