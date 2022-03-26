Первая танковая армия РФ прекратила существование и «похоронена» под Харьковом и Сумами 20 26.03.2022, 16:44

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Это воинское соединение считалось элитным и одним из лучших в России.

Украинские военные уничтожили практически всю 1-ю танковую армию России, которая считалась элитной и одной из лучших в РФ.

Солдаты этой армии похоронены под Харьковом и Сумами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телемарафона, передает glavred.info.

"1-я танковая армия – это как раз Сумы, Харьков. Это одни из основных направлений, которым уделялось огромное внимание. 1-я танковая армия – это главное и элитное соединение Вооруженных сил РФ, которое считалось лучшим. Все они похоронены возле Сум и Харькова. Фактически, соединение прекратило существование, есть лишь остатки, недобитки", – сказал Арестович.

Ранее украинская разведка сообщила, что в России застрелился командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии. Также отмечается, что РФ начала доставать со складов "законсервированную" технику, чтобы за ее счет закрыть потери техники на фронте. Однако оказалось, что танки и другие боевые машины были разворованы и растащены на детали, пока стояли на складах, поэтому сейчас непригодны для использования.

Также сообщалось, что с начала масштабного вторжения России в Украину армия президента-диктатора Владимира Путина потеряла уже семь генералов. По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тысяч 100 человек личного состава.

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