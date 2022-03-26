В Варшаве проходит большой Марш солидарности белорусов с Украиной

В Варшаве проходит большой Марш солидарности белорусов с Украиной2
- 26.03.2022, 16:55
- 6,922
Демонстранты собрались на площади Конституции.
В Варшаве проходит большая акция, приуроченная ко Дню Воли — годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Праздник был вчера, но Марш решили провести сегодня. Он проходит под лозунгом «Белорусы солидарны с Украиной».
«Мы еще раз громко заявим, что белорусы против войны в Украине. Еще раз заявим: Лукашенко и Путин — диктаторы, которых не поддерживает белорусский народ!», — заявили накануне организаторы.
Демонстранты собрались к 14-ти часам по местному времени (16 часов по Минску) на площади Конституции. После митинга состоится шествие.