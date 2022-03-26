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В Варшаве проходит большой Марш солидарности белорусов с Украиной

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  • 26.03.2022, 16:55
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В Варшаве проходит большой Марш солидарности белорусов с Украиной

Демонстранты собрались на площади Конституции.

В Варшаве проходит большая акция, приуроченная ко Дню Воли — годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Праздник был вчера, но Марш решили провести сегодня. Он проходит под лозунгом «Белорусы солидарны с Украиной».

«Мы еще раз громко заявим, что белорусы против войны в Украине. Еще раз заявим: Лукашенко и Путин — диктаторы, которых не поддерживает белорусский народ!», — заявили накануне организаторы.

Демонстранты собрались к 14-ти часам по местному времени (16 часов по Минску) на площади Конституции. После митинга состоится шествие.

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