В Варшаве проходит большой Марш солидарности белорусов с Украиной 2 26.03.2022, 16:55

6,922

Демонстранты собрались на площади Конституции.

В Варшаве проходит большая акция, приуроченная ко Дню Воли — годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Праздник был вчера, но Марш решили провести сегодня. Он проходит под лозунгом «Белорусы солидарны с Украиной».

«Мы еще раз громко заявим, что белорусы против войны в Украине. Еще раз заявим: Лукашенко и Путин — диктаторы, которых не поддерживает белорусский народ!», — заявили накануне организаторы.

Демонстранты собрались к 14-ти часам по местному времени (16 часов по Минску) на площади Конституции. После митинга состоится шествие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».