Россия попала в «санкционный котел» 5 26.03.2022, 17:02

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РФ будут «закручивать гайки», пока она не заплатит за все свои преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Россия попала в санкционное окружение, которое со временем будет сжиматься.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время видеообращения в Facebook после встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве при участии министра обороны Украины Алексея Резникова, государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Кулеба рассказал, что лично обсудил с Блинкеном, а Резников - с Остином "конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия".

"Во-первых, конечно говорили о санкциях. Недавно Соединенные Штаты приняли санкции, но над новыми санкциями уже работаем. И я поднял вопрос закрытия российских портов - американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против российских олигархов, но и против ближайшего окружения Путина, против всех политических фигур России, потому что все они являются частями его агрессивной машины", - сказал Кулеба.

Также, по его словам, обсуждалось, каким образом "взбодрить отдельные европейские страны, которые сейчас пытаются под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции".

"Мы очень четко договорились как и с какими странами будем работать для того, чтобы они не становились пространством для обхода санкций Россией. Это очень важно, не просто применять санкции, но и отрезать России пути для их обхода. Мы сегодня конкретно по этому поводу свои действия скоординировали", - отметил Кулеба.

"Я могу уверенно сказать, что Россия попала в санкционное окружение, можно сказать в санкционный котел, и этот котел в ближайшие дни, недели и месяцы будет только сжиматься за счет больших громких решений, но также за счет маленьких, но очень кропотливых и четких решений их закручивания дальнейших гаек. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим в войне, и Россия не заплатит за все свои преступления, совершенные против Украины", - добавил министр иностранных дел.

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