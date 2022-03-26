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Какой будет погода в Беларуси 27 марта

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  • 26.03.2022, 17:14
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Какой будет погода в Беларуси 27 марта

Прогноз.

Штормовой ветер ожидается в Беларуси в воскресенье и в понедельник 27 и 28 марта. Об этом предупредили в Белгидромете. Синоптики объявили на эти дни оранжевый уровень опасности.

«27 марта (воскресенье) во многих районах республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. 28 марта (понедельник) в утренние и дневные часы во многих районах республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с», – говорится в сообщении Белгидромета.

В целом 27 марта ночью и утром в Беларуси будет влиять на погоду холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Балтийского моря. В это время по северо-восточной половине республики ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Днем обойдется без существенных осадков.

Ветер прогнозируется северо-западный, западный порывистый, временами сильный порывистый.

Столбики термометров ночью покажут -2..-7°С, днем потеплеет до +2..+9°С, по северо-востоку Беларуси будет прохладно: -1..+1°С.

В Минске днем 27 марта будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Температура воздуха составит +2..+4°С.

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