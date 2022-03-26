Беларусь может столкнуться с дефицитом чековых лент 14 26.03.2022, 17:32

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Цена на бумагу выросла в три раза.

Санкции и последовавшие за ними проблемы в логистике создали новую проблему для белорусского бизнеса: в скором времени может исчезнуть термобумага, необходимая для производства чековых лент. «Про бизнес» рассказал, насколько критична нынешняя ситуация и как можно избежать серьёзных последствий.

«Цена на бумагу выросла в 3 раза»

Впервые о проблеме с возможной нехваткой сырья, из которого делаются чековые ленты, заговорили в РБК. Российское издание утверждало, что один из производителей термобумаги — немецкая компания Koehler — полностью прекратил поставки в РФ, а второй крупный поставщик Mitsubishi Paper Mills сократил объёмы отгрузок в два раза. Также источник издания сообщил, что у крупных ретейлеров есть запасы лент, которых хватит на несколько месяцев. Что будет дальше — непонятно.

Есть ли дефицит сырья или готовых чековых лент в Беларуси?

Журналисты задали этот вопрос компании, которая занимается продажей и переработкой термобумаги в нашей стране. Там сообщили, что закупали сырьё в Германии и Азии, однако с недавних пор немецкий партнёр не может отгружать товар.

— Те торгово-логистические цепочки, которые нарабатывались годами, сейчас приостановились и нуждаются в корректировках из-за санкций, изменения курсов валют и повышения стоимости энергоресурсов в Европе. Мы не можем получить термобумагу, и пока непонятно, насколько затянется ситуация. При этом не видим никаких причин для полного разрыва связей, — рассказывают представители компании.

Что касается цены на бумагу, то она выросла за последний год в три раза — с 50 евроцентов до 1,5 евро за рулон (цена для сырья, которое чаще всего заказывает ретейл). Помимо кризиса, вызванного войной в Украине, к удорожанию привёл коронавирус и последовавшие за ним проблемы с логистикой в Европе.

У компании, говорит источник, есть запас термобумаги максимум на 2 месяца. И это из расчёта, если организация откажется от поставок зарубежным клиентам:

— Без чековой ленты бизнесу будет сложно. Некоторые потребители пробуют закупиться ею впрок. Поэтому мы, понимая, что нужно поддержать наших предпринимателей, поставляем продукцию только белорусским компаниям.

При этом, говорит представитель компании, у них нет негативных прогнозов относительно нынешней ситуации:

— Рано или поздно всё устаканится. Главное — чтобы европейские поставщики не заняли крайнюю позицию и не работали в ущерб себе и нам.

Однако надежды на то, что цена на бумагу снизится до уровня 2021 года, у нас нет.

— Если что, переключимся на работу с азиатскими партнёрами, — перечисляет возможные варианты собеседник.

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