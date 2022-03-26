Львов подвергся ракетному удару 21 26.03.2022, 17:58

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Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

В субботу, 26 марта, по Львову был осуществлен ракетный удар. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

По словам очевидцев, на окраине города густой черный дым.

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