Швейцария в полном объеме вводит санкции против РФ 13 26.03.2022, 18:14

16,692

Санкции вступили в силу вчера.

Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России. Данные ограничения ЕС в рамках четвертого санкционного пакета ранее были одобрены Евросоюзом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Санкции вступили в силу в пятницу, 25 марта, в 23 часа по местному времени.

"Этот четвертый пакет санкций, в дополнение к вышеупомянутому списку санкций, который уже реализован, включает более широкие меры в отношении товаров, ограничения на операции с некоторыми государственными предприятиями и запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам или организациям", - говорится в пресс-релизе.

Так, речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Также вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.

В финансовой сфере запрещены "транзакции с определенными (российскими, - ред.) государственными компаниями", а также "участие в компаниях, работающих в энергетической сфере, предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким компаниям".

Швейцария продолжает вводить против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз, отмечается в заявлении правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».