Швейцария в полном объеме вводит санкции против РФ

Швейцария в полном объеме вводит санкции против РФ13
- 26.03.2022, 18:14
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Санкции вступили в силу вчера.
Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России. Данные ограничения ЕС в рамках четвертого санкционного пакета ранее были одобрены Евросоюзом. Об этом сообщается на сайте правительства.
Санкции вступили в силу в пятницу, 25 марта, в 23 часа по местному времени.
"Этот четвертый пакет санкций, в дополнение к вышеупомянутому списку санкций, который уже реализован, включает более широкие меры в отношении товаров, ограничения на операции с некоторыми государственными предприятиями и запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам или организациям", - говорится в пресс-релизе.
Так, речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Также вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.
В финансовой сфере запрещены "транзакции с определенными (российскими, - ред.) государственными компаниями", а также "участие в компаниях, работающих в энергетической сфере, предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким компаниям".
Швейцария продолжает вводить против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз, отмечается в заявлении правительства.