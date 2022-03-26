Кулеба и Резников подарили Байдену обломки одной из российских ракет 5 26.03.2022, 18:18

7,592

Политики договорились «о шагах», чтобы таких ракет меньше падало на украинскую землю.

Министры иностранных дел и обороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников на встречу с президентом США Джо Байденом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином привезли обломок российской ракеты, которая 13 марта попала по территории Международного центра мира и безопасности во Львовской области.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворовский военный полигон. Сегодня в развитие контактов президентов [Владимира] Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того, чтобы Украина победила", – написал министр.

Байден в Twitter отметил, что обсуждалась "значительная военная и гуманитарная помощь" Украине, которую предоставляют США.

Today, I met with Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba and Minister of Defense Oleksii Reznikov. We discussed our efforts to rally the world in support of Ukraine and the significant military and humanitarian assistance the United States is providing. pic.twitter.com/N8bvuua19c — President Biden (@POTUS) March 26, 2022

Кроме того, в ходе прямого эфира в Facebook Кулеба сказал, что разговор, касающийся оружия, был очень предметным.

"С конкретными цифрами, названиями мы приехали, и будет тоже прогресс, будет развитие событий. Следите за событиями", – подчеркнул министр.

Он призвал верить в Украину и рассказал об информации, которую получил от собеседников.

"Сегодня мы в разговоре получили несколько эпизодов (нам рассказали), которые были накануне войны и в первые часы. Мы знаем, что некоторые страны откровенно не верили в нас. Это не касается США. США в нас верили. Но [были страны, которые] не верили в нас, не верили в то, что мы устоим. А сейчас они все с восхищением наблюдают за нашими победами. Победа, большая победа обязательно будет. Мы благодарим каждую страну, каждую. Не вся помощь попадает в СМИ, но я знаю, что сделала каждая страна, и мы каждую из них благодарим. Но никто за это время не сделал для Украины больше, чем США. Поэтому, как я сегодня сказал на встрече: украинский несокрушимый характер и западное, в первую очередь американское оружие – это и есть рецепт нашей победы", – сказал Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».