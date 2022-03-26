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Кулеба и Резников подарили Байдену обломки одной из российских ракет

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  • 26.03.2022, 18:18
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Кулеба и Резников подарили Байдену обломки одной из российских ракет

Политики договорились «о шагах», чтобы таких ракет меньше падало на украинскую землю.

Министры иностранных дел и обороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников на встречу с президентом США Джо Байденом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином привезли обломок российской ракеты, которая 13 марта попала по территории Международного центра мира и безопасности во Львовской области.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворовский военный полигон. Сегодня в развитие контактов президентов [Владимира] Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того, чтобы Украина победила", – написал министр.

Байден в Twitter отметил, что обсуждалась "значительная военная и гуманитарная помощь" Украине, которую предоставляют США.

Кроме того, в ходе прямого эфира в Facebook Кулеба сказал, что разговор, касающийся оружия, был очень предметным.

"С конкретными цифрами, названиями мы приехали, и будет тоже прогресс, будет развитие событий. Следите за событиями", – подчеркнул министр.

Он призвал верить в Украину и рассказал об информации, которую получил от собеседников.

"Сегодня мы в разговоре получили несколько эпизодов (нам рассказали), которые были накануне войны и в первые часы. Мы знаем, что некоторые страны откровенно не верили в нас. Это не касается США. США в нас верили. Но [были страны, которые] не верили в нас, не верили в то, что мы устоим. А сейчас они все с восхищением наблюдают за нашими победами. Победа, большая победа обязательно будет. Мы благодарим каждую страну, каждую. Не вся помощь попадает в СМИ, но я знаю, что сделала каждая страна, и мы каждую из них благодарим. Но никто за это время не сделал для Украины больше, чем США. Поэтому, как я сегодня сказал на встрече: украинский несокрушимый характер и западное, в первую очередь американское оружие – это и есть рецепт нашей победы", – сказал Кулеба.

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