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В Минске ветер сносит деревья

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  • 26.03.2022, 18:29
  • 14,010
В Минске ветер сносит деревья

На выходные в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Вчера Белгидромет предупредил, что порывы ветра на выходных могут достигать 24 м/с, объявлен оранжевый уровень опасности. И сегодня белорусы могут наблюдать последствия, пишет «Онлайнер».

В Гродненской области ветер удивил водителей песчаной бурей (вот здесь вы можете посмотреть видео), а в Минске стихия сносит деревья. Вот какие фото из микрорайона Веснянка прислал один из читателей. Надеемся, что авто, которые оказались под ветками, не очень пострадали.

На улице Германовской ветру удалось перевернуть мусорный бак и уложить на асфальт мотоцикл.

А на этом видео прицеп «на автопилоте» разъезжает по заправке в микрорайоне Уручье. Понятное дело, не без помощи ветра.

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