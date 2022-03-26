В Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 26.03.2022, 18:44

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Фотофакт.

В Киеве вокруг памятников культурного наследия установили защитные конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В столице проводятся работы по защите памятников культурного наследия от российских обстрелов и бомбардировок. Так монументы в центре столицы, в частности, Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, княгини Ольге, Петру Конашевичу-Сагайдачному защищают сеткой, специальными лесами и мешками с песком.

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