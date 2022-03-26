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Украинские зенитчики уничтожили вражеский бомбардировщик и беспилотник

  • 26.03.2022, 18:46
  • 9,928
Украинские зенитчики уничтожили вражеский бомбардировщик и беспилотник

Это произошло на Слобожанском направлении.

На Слобожанском направлении зенитные ракетные войска Воздушных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик и беспилотник, сообщает Воздушное командование "Восток".

"Отплатим за каждый удар. Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так, на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА. Работаем дальше!"- говорится в сообщении.

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