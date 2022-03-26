Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец

Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец4
- 26.03.2022, 18:55
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Вскоре город будет очищен от остатков российских войск.
Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
Вооруженные силы продолжают отбивать Тростянец. Вскоре город будет очищен от остатков российских войск.
"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.
Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об активных боях в Тростянецкой общине. Он, в частности, выразил сдержанный оптимизм относительно скорого освобождения нескольких населенных пунктов.