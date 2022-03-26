«Саратов» уничтожен: что известно о потопленном в Бердянске российском корабле

«Саратов» уничтожен: что известно о потопленном в Бердянске российском корабле15
- 26.03.2022, 19:32
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В результате взрыва в Бердянске были повреждены еще два российских корабля.
Настоящей победой Украины в войне против РФ стало уничтожение российского десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска. Поэтому УНИАН рассказывает, что известно об этом судне, о его характеристиках и "боевом" пути.
Большой десантный корабль "Саратов" — большой десантный корабль проекта 1171, по кодификации НАТО — Alligator.
Место базирования: Черноморский флот
Корабль "Саратов" - постройка, наименование
Корабль заложен в Калининграде в 1964 году на судостроительном заводе "Янтарь" под наименованием "Воронежский комсомолец". В 1992 году получил наименование "БДК-65", в 2003 году - "Саратов".
С 1991 по 1994 год находился в консервации в Одессе.
Походы российского корабля "Саратов" во время войны против Украины
В 2014 году БДК "Саратов" принимал участие в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.
В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.
Характеристики БДК "Саратов"
Скорость: 16,5 узла
Дальность плавания: 10000 миль при 15 узлах
Экипаж: 55 человек
Размеры большого десантного корабля "Саратов"
Водоизмещение: 4650 тонн
Длина: 113,1 метра
Ширина: 15,6 метра
Осадка: 4,5 метра
Вооружение российского корабля "Саратов"
1 сдвоенная 57 мм артиллерийская установка ЗИФ-31Б, 3 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса.
На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.
В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российского большого десантного корабля Саратов, уничтоженного в порту Бердянска: