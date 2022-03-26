«Саратов» уничтожен: что известно о потопленном в Бердянске российском корабле 15 26.03.2022, 19:32

21,100

В результате взрыва в Бердянске были повреждены еще два российских корабля.

Настоящей победой Украины в войне против РФ стало уничтожение российского десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска. Поэтому УНИАН рассказывает, что известно об этом судне, о его характеристиках и "боевом" пути.

Большой десантный корабль "Саратов" — большой десантный корабль проекта 1171, по кодификации НАТО — Alligator.

Место базирования: Черноморский флот

Корабль "Саратов" - постройка, наименование

Корабль заложен в Калининграде в 1964 году на судостроительном заводе "Янтарь" под наименованием "Воронежский комсомолец". В 1992 году получил наименование "БДК-65", в 2003 году - "Саратов".

С 1991 по 1994 год находился в консервации в Одессе.

Походы российского корабля "Саратов" во время войны против Украины

В 2014 году БДК "Саратов" принимал участие в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.

В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными. Интересно, что "сдал" местонахождение "Саратова" пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев.

Характеристики БДК "Саратов"

Скорость: 16,5 узла

Дальность плавания: 10000 миль при 15 узлах

Экипаж: 55 человек

Размеры большого десантного корабля "Саратов"

Водоизмещение: 4650 тонн

Длина: 113,1 метра

Ширина: 15,6 метра

Осадка: 4,5 метра

Вооружение российского корабля "Саратов"

1 сдвоенная 57 мм артиллерийская установка ЗИФ-31Б, 3 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса.

На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

В результате взрыва были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российского большого десантного корабля Саратов, уничтоженного в порту Бердянска:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».