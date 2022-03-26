В Одесском облсовете больше нет фракции ОПЗЖ

В Одесском облсовете больше нет фракции ОПЗЖ5
- 26.03.2022, 19:38
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Соответствующий документ подписали все 24 ее члена.
Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За життя" в Одесском областном совете прекратила свое существование. Соответствующий документ подписали все 24 ее члена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного совета.
"На выполнение указа президента Украины от 19.02.2022 года №153/2022 "О приостановлении деятельности отдельных политических партий», фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Одесском областном совете приняла решение о прекращении своей деятельности", - говорится в сообщении.
Указано, что 18 депутатов вошли в новосозданную депутатскую группу "Наш дом Украина", ее главой стал Хачатрян, заместителем председателя - Константин Дядинистов.