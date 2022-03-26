Россияне разрушили в Украине 59 храмов

Россияне разрушили в Украине 59 храмов13
- 26.03.2022, 19:41
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Оккупанты уничтожают церкви, мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные учреждения.
С начала войны в Украине пострадало уже 59 церквей и духовных сооружений. Оккупанты разрушают по два храма ежедневно. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.
Разрушенные духовные сооружения находятся как минимум в восьми областях страны: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
Подавляющее большинство из них – православные храмы.
Также разрушения имеют мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и административные здания религиозных организаций.