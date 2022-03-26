закрыть
26 марта 2022, суббота, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне разрушили в Украине 59 храмов

13
  • 26.03.2022, 19:41
  • 5,256
Россияне разрушили в Украине 59 храмов

Оккупанты уничтожают церкви, мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные учреждения.

С начала войны в Украине пострадало уже 59 церквей и духовных сооружений. Оккупанты разрушают по два храма ежедневно. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Разрушенные духовные сооружения находятся как минимум в восьми областях страны: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Подавляющее большинство из них – православные храмы.

Также разрушения имеют мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и административные здания религиозных организаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач