Россияне разрушили в Украине 59 храмов 13 26.03.2022, 19:41

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Оккупанты уничтожают церкви, мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные учреждения.

С начала войны в Украине пострадало уже 59 церквей и духовных сооружений. Оккупанты разрушают по два храма ежедневно. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Разрушенные духовные сооружения находятся как минимум в восьми областях страны: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Подавляющее большинство из них – православные храмы.

Также разрушения имеют мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и административные здания религиозных организаций.

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