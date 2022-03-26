Байден о Путине: Он мясник 17 26.03.2022, 19:42

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Джо Байден

Об этом президент США заявил на встрече с беженцами.

Президент США Джо Байден в субботу днем посетил Национальный стадион в Варшаве, где встретился с беженцами из Украины и волонтерами, раздающими еду. Об этом сообщает Onet.pl.

Присутствующие на Национальном стадионе фотографировались с американским президентом. Он также разговаривал с детьми-беженцами, обнимал их и брал на руки.

После встречи с украинскими беженцами Байден сказал журналистам, что «эти люди просто хотят обнять и сказать спасибо». «Каждый из этих детей сказал что-то вроде: «Молитесь за моего папу, за брата, за дедушку, потому что они там и воюют», — отметил Байден.

Он признался, что сам помнит, каково это, когда кто-то находится в зоне боевых действий. «Каждое утро ты встаешь и думаешь о них, молишься, чтобы получить от них весточку», — подчеркнул Байден.

Об украинцах, которых он встретил на Национальном стадионе, американский президент сказал, что «они замечательные люди».

Когда Байдена спросили, что он думает о Путине, наблюдая за тем, что он сделал с этими людьми, президент США ответил: «Он мясник».

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