Белорусские воины захватили в Лукьяновке технику российских оккупантов и взорвали танки 22 26.03.2022, 19:53

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Храбрые белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.

В поселке Лукьяновка Николаевской области белорусский батальон захватил технику врага и взорвал танки.

Храбрые белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП в то время, когда враг превышал численность воинов более чем вдвое.

«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат белорусского батальона.

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