закрыть
26 марта 2022, суббота, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские воины захватили в Лукьяновке технику российских оккупантов и взорвали танки

22
  • 26.03.2022, 19:53
  • 26,154
Белорусские воины захватили в Лукьяновке технику российских оккупантов и взорвали танки

Храбрые белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.

В поселке Лукьяновка Николаевской области белорусский батальон захватил технику врага и взорвал танки.

Храбрые белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП в то время, когда враг превышал численность воинов более чем вдвое.

«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат белорусского батальона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач