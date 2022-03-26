Белорусские воины захватили в Лукьяновке технику российских оккупантов и взорвали танки

Белорусские воины захватили в Лукьяновке технику российских оккупантов и взорвали танки22
- 26.03.2022, 19:53
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Храбрые белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.
В поселке Лукьяновка Николаевской области белорусский батальон захватил технику врага и взорвал танки.
Храбрые белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП в то время, когда враг превышал численность воинов более чем вдвое.
«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат белорусского батальона.