закрыть
26 марта 2022, суббота, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы показали, как метким ударом уничтожили вражескую технику

  • 26.03.2022, 20:06
  • 7,116
Украинцы показали, как метким ударом уничтожили вражескую технику

Десантные войска Украины продолжают выполнять свою работу.

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали, как уничтожают оккупантов вместе с техникой.

Видео солдаты выложили на своей официальной странице на Facebook. В ролике показывается, что среди поля стояла боевая машина российских интервентов. Возле нее находилось как минимум несколько противников – точное количество не удается определить из-за качества опубликованных кадров.

Спустя несколько секунд на видео демонстрируется, как Сичеславская бригада метким ракетным ударом уничтожила технику. Прицельный залп также устранил врагов, которые оказались в эпицентре взрыва.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач