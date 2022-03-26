Украинцы показали, как метким ударом уничтожили вражескую технику 26.03.2022, 20:06

7,116

Десантные войска Украины продолжают выполнять свою работу.

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали, как уничтожают оккупантов вместе с техникой.

Видео солдаты выложили на своей официальной странице на Facebook. В ролике показывается, что среди поля стояла боевая машина российских интервентов. Возле нее находилось как минимум несколько противников – точное количество не удается определить из-за качества опубликованных кадров.

Спустя несколько секунд на видео демонстрируется, как Сичеславская бригада метким ракетным ударом уничтожила технику. Прицельный залп также устранил врагов, которые оказались в эпицентре взрыва.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».