Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 26 марта
- 26.03.2022, 20:19
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Идут 31-е сутки героического противостояния украинского народа.
Идут тридцать первые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Скрывая реальные потери личного состава и техники, военное руководство оккупационных войск пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей, поставленных вооруженными силами российской федерации.
В связи с необходимостью пополнения потерь оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения. Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии, с длительного хранения были сняты танки Т-72. По имеющейся информации, техника находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована.
Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети республики в Беларуси. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с местности русской федерации. В основном, для перебрасывания ракет разных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей по отдельным направлениям.
Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины. В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных должностных лиц и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь.
В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей.
В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.
На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.
Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили.
Враг продолжает нести потери на всех направлениях. Силы обороны методически уничтожают российских захватчиков.