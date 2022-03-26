Британия ввела большую пошлину на товары из Беларуси 1 26.03.2022, 20:38

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Это решение – ответ на поддержку режимом Лукашенко российской войны в Украине.

Великобритания ввела дополнительную пошлину в размере 35 % на ввоз наиболее значимой во внешней торговле Беларуси продукции. Это решение – ответ на поддержку режимом Лукашенко российской войны в Украине, передает «Белсат».

15 марта Лондон расширил санкции против Москвы и Минска. В частности, он ввел дополнительную 35-процентную пошлину на импорт белорусских и российских товаров общей стоимостью 900 млн фунтов (около $ 1,1 млрд).

26 марта Великобритания обновила правила по импорту продукции. Дополнительная пошлина затронула и белорусские товары, которые были лидерами в экспорте в эту страну: древесину, бумажную и картонную упаковку, черные металлы и изделия из них, продукцию из алюминия и свинца, детали для электродвигателей и генераторов, рапсовый жмых, неармированное стекло.

24 марта в Лондоне утвердили сразу два санкционных списка против Беларуси. Ограничения вводятся не только вследствие войны в Украине, но и из-за нарушений властями Беларуси прав человека.

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