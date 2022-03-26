В районе Львова нанесен еще один авиаудар

В районе Львова нанесен еще один авиаудар9
- 26.03.2022, 20:50
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Сегодня вечером по городу нанесли несколько ракетных ударов.
Примерно в 18.55 в районе Львова был нанесен еще один авиаудар. Об этом глава Львовской областной государственной (военной) администрации Максим Козицкий сообщил в Facebook.
"Еще один удар вблизи Львова. 26.03.2022 в 18.55 произошло еще три мощных взрыва. Воздушная тревога сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не распространяйте информацию, фото или видео до официальных сообщений", – написал он.
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил – речь идет о ракетном ударе.
"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров", – сообщил он.